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Российские штурмовые группы овладели двумя опорными пунктами ВСУ на Купянском направлении

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Российские штурмовые группы овладели двумя опорными пунктами Вооружённых сил Украины на Купянском направлении.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели двумя опорными пунктами, тремя наблюдательными постами», — говорится в сообщении.

Кроме того, было разгромлено до взвода пехоты противника в районе населённого пункта Ольшана.

Ранее ВС России уничтожили более 110 военных ВСУ на Донецком направлении.

Также ВС России поразили в районе Орехова передовой командный пункт ВСУ.

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