Пасечник: ВС России за неделю отразили 15 попыток ВСУ прорвать оборону в ЛНР

Российские военные за неделю отразили 15 попыток ВСУ прорвать оборону в ЛНР.

Об этом заявил врио главы республики Леонид Пасечник.

«Российские защитники за предыдущую неделю отразили более 15 попыток вооружённых формирований Украины прорваться на территорию Луганской Народной Республики», — написал он в Telegram-канале.

Он рассказал, что ВС России нанесли удары по местам размещения личного состава, складам боеприпасов и скоплениям техники ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военные за сутки отразили шесть атак ВС Украины на Донецком направлении.