Пасечник: ВС России за неделю отразили 15 попыток ВСУ прорвать оборону в ЛНР
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Об этом заявил врио главы республики Леонид Пасечник.
«Российские защитники за предыдущую неделю отразили более 15 попыток вооружённых формирований Украины прорваться на территорию Луганской Народной Республики», — написал он в Telegram-канале.
Он рассказал, что ВС России нанесли удары по местам размещения личного состава, складам боеприпасов и скоплениям техники ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские военные за сутки отразили шесть атак ВС Украины на Донецком направлении.