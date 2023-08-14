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Пасечник: ВС России за неделю отразили 15 попыток ВСУ прорвать оборону в ЛНР

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Российские военные за неделю отразили 15 попыток ВСУ прорвать оборону в ЛНР.
Пасечник: ВС России за неделю отразили 15 попыток ВСУ прорвать оборону в ЛНР
  • AP
  • © Roman Chop

Об этом заявил врио главы республики Леонид Пасечник.

«Российские защитники за предыдущую неделю отразили более 15 попыток вооружённых формирований Украины прорваться на территорию Луганской Народной Республики», — написал он в Telegram-канале.

Он рассказал, что ВС России нанесли удары по местам размещения личного состава, складам боеприпасов и скоплениям техники ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военные за сутки отразили шесть атак ВС Украины на Донецком направлении.

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