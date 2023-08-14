ВСУ на Купянском направлении потеряли немецкую САУ PzH 2000 и две польские Krab
- РИА Новости
«Потери ВСУ на данном направлении составили до 65 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства», — говорится в заявлении министерства.
Также украинская армия потеряла самоходную гаубицу «Гвоздика» и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
Также Вооружённые силы России уничтожили в зоне СВО самоходный миномёт Alakran испанского производства.