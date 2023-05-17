«Из воздушной засады»: СМИ рассказали об уничтожении ЗРК Patriot в Киеве носителем «Кинжалов» МиГ-31К

Истребитель-перехватчик МиГ-31К уничтожил американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве, применив гиперзвуковую ракету «Кинжал», сообщил источник РИА Новости. Ранее в разговоре с RT такую версию событий высказывали бывшие военные и эксперты. Накануне в Минобороны РФ сказали, что ЗРК Patriot был уничтожен в ночь на 16 мая. При этом в США допустили, что поставленная система ПВО получила повреждения, и выразили готовность оказать киевскому режиму помощь в её ремонте.

Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве был уничтожен носителем «Кинжалов» — специальной версией высотного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31К.

«Фактически за счёт скорости «Кинжала» ЗРК США были внезапно поражены из воздушной засады — боевые расчёты противника ничего не могли предпринять для защиты своих зенитных систем», — сказал информированный источник РИА Новости.

Ранее основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев в разговоре с RT допустил, что экипаж МиГ-31К мог находиться на боевом патрулировании и поразил Patriot после того, как он демаскировал себя массированным отстрелом зенитных ракет в ночь на 16 мая.

Накануне Минобороны РФ сообщило об уничтожении ЗРК Patriot в Киеве гиперзвуковым комплексом «Кинжал».

Позднее телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США сообщил, что одна из поставленных Украине систем противовоздушной обороны Patriot получила повреждения. Американская сторона оценивает степень повреждений.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что пока не может подтвердить или опровергнуть уничтожение ЗРК Patriot в Киеве, но США готовы оказать помощь Украине в ремонте.

Согласно данным, на которые ссылается Военная хроника, в результате ракетного удара были повреждены пусковые установки Patriot, радар подсвета и наведения цели, а также станция управления.

Помимо этого, министр обороны России Сергей Шойгу отреагировал на заявления Киева о якобы сбитых над Киевом «украинской ПВО всех шести летевших «Кинжалах». По его словам, российские военные не запускали столько «Кинжалов», сколько украинские военные всякий раз «сбивают».

«Причём количество этих «украинских перехватов», а кто там действительно управляет американскими комплексами — ещё большой вопрос, в три раза больше, чем мы пускаем», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

Шойгу добавил, что с типом ракет ВСУ «всё время ошибаются».

«Потому и не попадают», — подчеркнул глава Минобороны.

Агитснаряды Минобороны

Военнослужащие расчётов реактивных систем залпового огня «Град» Центрального военного округа выпустили по позициям ВСУ в зоне СВО снаряды с листовками, в которых содержатся призывы сдаться. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В каждой листовке содержатся призывы к военнослужащим ВСУ о добровольной сдаче, что впоследствии сохранит им жизнь и предотвратит бессмысленное кровопролитие в дальнейших боях», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что взрыватели агитснарядов срабатывают по времени, после разрыва листовки разбрасываются на площади более 1 кв. км.

Агитационные снаряды для военнослужащих украинской армии

Ситуация в зоне СВО

Российская группировка войск «Юг» ударами крупнокалиберной артиллерии поразила скопления живой силы ВС Украины в районе Артёмовска, заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Поражены скопления живой силы украинских войск в районах населённых пунктов Артёмовск, Миньково, Курахово и Горняк», — сказал он.

Также на Соледаро-Артёмовском оперативном направлении ракетное подразделение группировки нанесло удары по пунктам временной дислокации батальонов 24-й и 57-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Восток» полковник Александр Гордеев рассказал, что на Южно-Донецком направлении комплексами ПВО уничтожено в воздухе пять ракет американского производства.

«Средствами противовоздушной обороны группировки «Восток» отражены ракетные атаки противника. Расчётами зенитных ракетных комплексов С-300, «Бук» сбиты три ракеты HARM и две ракеты РСЗО HIMARS», — подчеркнул он.