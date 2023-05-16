Министр обороны Шойгу опроверг заявления Киева о якобы сбитых над Киевом «Кинжалах»

Министр обороны России Сергей Шойгу в беседе с РИА Новости прокомментировал заявления Киева о якобы сбитых над Киевом «украинской ПВО всех шести летевших «Кинжалах».

По словам министра, Россия не запускала столько «Кинжалов», сколько украинские военные всякий раз «сбивают».

«Причём количество этих «украинских перехватов», а кто там действительно управляет американскими комплексами ещё большой вопрос, — в три раза больше, чем мы пускаем», — сказал он.

Шойгу добавил, что с типом ракет ВСУ «всё время ошибаются».

«Потому и не попадают», — сказал глава Минобороны.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства.

Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Вашингтон оценивает степень повреждений ракетного комплекса, чтобы понять, возможен ли ремонт, или же систему необходимо снять с эксплуатации.