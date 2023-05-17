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В ЛНР сообщили о применении ВСУ кочующих огневых средств

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На Краснолиманском направлении ВСУ активно используют кочующие огневые средства, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
В ЛНР сообщили о применении ВСУ кочующих огневых средств
  • © AP Photo / Evgeniy Maloletka

«В районах населённых пунктов Макеевка и Невское в ЛНР вооружённые формирования Украины активно применяют тактику кочующих огневых средств на базе пикапов», — цитирует его ТАСС.

По словам Марочко, украинские военные устанавливают на пикапы миномёты, пулемёты, РСЗО калибра 80 мм, ПТУР и СПГ-9.

16 мая группировка сил «Восток» уничтожила на Южно-Донецком направлении мобильную группу ВС Украины на двух пикапах.

Кроме того, расчётом ЗРК «Оса-АКМ» сбит беспилотный летательный аппарат «Фурия».

Начальник пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александр Савчук сообщил, что ВС России на Краснолиманском направлении уничтожили два расчёта миномёта ВСУ.

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