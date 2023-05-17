В ЛНР сообщили о применении ВСУ кочующих огневых средств
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«В районах населённых пунктов Макеевка и Невское в ЛНР вооружённые формирования Украины активно применяют тактику кочующих огневых средств на базе пикапов», — цитирует его ТАСС.
По словам Марочко, украинские военные устанавливают на пикапы миномёты, пулемёты, РСЗО калибра 80 мм, ПТУР и СПГ-9.
16 мая группировка сил «Восток» уничтожила на Южно-Донецком направлении мобильную группу ВС Украины на двух пикапах.
Кроме того, расчётом ЗРК «Оса-АКМ» сбит беспилотный летательный аппарат «Фурия».
Начальник пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александр Савчук сообщил, что ВС России на Краснолиманском направлении уничтожили два расчёта миномёта ВСУ.