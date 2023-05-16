Группировка «Восток» уничтожила из «Акаций» мобильную группу на пикапах и разведгруппу ВСУ

Группировка сил «Восток» уничтожила на Южно-Донецком направлении мобильную группу ВС Украины на двух пикапах, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в районе Новомихайловки вскрыто выдвижение мобильной группы украинских военных на двух пикапах.

«Расчётами самоходных артиллерийских установок «Акация» оба пикапа с боевиками уничтожены», — заявил Гордеев.

Он добавил, что экипажем тяжёлой огнемётной системы ТОС-1 нанесено поражение опорному пункту ВСУ южнее Пречистовки.

Кроме того, расчётом ЗРК «Оса-АКМ» сбит беспилотный летательный аппарат «Фурия».

Начальник пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александр Савчук сообщил, что ВС России на Краснолиманском направлении уничтожили два расчёта миномёта ВСУ.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВС России с помощью реактивной и ствольной артиллерии нанесли удар по крупному скоплению украинских военнослужащих в районе Орехова в Запорожской области.