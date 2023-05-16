Минобороны: на Краснолиманском направлении уничтожены два расчёта миномёта ВСУ

ВС России на Краснолиманском направлении уничтожили два расчёта миномёта ВСУ.

Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении авиацией и подразделениями артиллерии группировки войск «Центр» нанесены удары по районам сосредоточения живой силы и огневых средств, а также опорным пунктам противника», — заявил он.

Савчук добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и уничтожены два расчёта миномёта ВС Украины.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВС России с помощью реактивной и ствольной артиллерии нанесли удар по крупному скоплению украинских военнослужащих в районе Орехова в Запорожской области.