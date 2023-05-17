РИА Новости: носитель «Кинжалов» уничтожил Patriot США в Киеве из воздушной засады
Скоростные характеристики ракет «Кинжал», как уточняется в материале, позволяют им достигать военных объектов на украинской территории за считанные минуты, поэтому такие цели, как ЗРК Patriot, не успевают сменить позицию после стрельбы или зарядить новые ракеты в пусковые установки.
«За счёт скорости «Кинжала» ЗРК США были внезапно поражены из воздушной засады — боевые расчёты противника ничего не могли предпринять для защиты своих зенитных систем», — сказано в материале.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» полковник Александр Гордеев сообщил, что на Южно-Донецком направлении комплексами ПВО ВС России уничтожено в воздухе пять ракет американского производства.
Он также сообщил, что огнём из самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожен пикап с боевиками ВСУ.
Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что группировка ударами крупнокалиберной артиллерии поразила скопления живой силы ВС Украины в районе Артёмовска (Бахмута).