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Минобороны: ПВО на Южно-Донецком направлении уничтожила в воздухе пять ракет

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Начальник пресс-центра группировки «Восток» полковник Александр Гордеев сообщил, что на Южно-Донецком направлении комплексами ПВО ВС России уничтожено в воздухе пять ракет американского производства.

«Средствами противовоздушной обороны группировки «Восток» отражены ракетные атаки противника. Расчётами зенитных ракетных комплексов С-300, «Бук» сбиты три ракеты HARM и две ракеты РСЗО HIMARS», — цитирует его РИА Новости.

Гордеев также сообщил, что огнём из самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожен пикап с боевиками ВСУ.

Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что группировка ударами крупнокалиберной артиллерии поразила скопления живой силы ВС Украины в районе Артёмовска (Бахмута).

Он добавил, что на Соледаро-Артёмовском оперативном направлении ракетное подразделение группировки нанесло удары по пунктам временной дислокации батальонов 24-й и 57-й отдельных механизированных бригад украинской армии.

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