Российская группировка «Юг» ударами крупнокалиберной артиллерии поразила скопления живой силы ВС Украины в районе Артёмовска (Бахмута), заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Поражены скопления живой силы украинских войск в районах населённых пунктов Артёмовск, Миньково, Курахово и Горняк», —передаёт его слова ТАСС.

Астафьев добавил, что на Соледаро-Артёмовском оперативном направлении ракетное подразделение группировки нанесло удары по пунктам временной дислокации батальонов 24-й и 57-й отдельных механизированных бригад украинской армии.

Ранее бойцы спецназа 6-й армии Западного военного округа ВС России совершили огневой налёт на укрепрайон украинской армии на Купянском направлении.

14 мая начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский сообщил, что военнослужащие группировки «Запад» Вооружённых сил России сорвали две попытки украинской армии провести ротацию на передовых позициях на Купянском направлении.