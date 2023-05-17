Бойцы спецназа ЗВО совершили налёт на украинские позиции на Купянском направлении
Об этом пишет РИА Новости.
«Бойцы спецназа 6-й армии ЗВО совершили огневой налёт на позиции противника на Купянском направлении. Ликвидированы несколько солдат, боекомплект и орудие ВСУ», — сказано в заявлении.
14 мая начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский сообщил, что военнослужащие группировки «Запад» Вооружённых сил России сорвали две попытки украинской армии провести ротацию на передовых позициях на Купянском направлении.
Он также отметил, что в результате атаки ВС России уничтожили самоходную гаубицу американского производства М109 Paladin и два разведывательных беспилотника ВСУ «Фурия».