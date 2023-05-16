Кирби: США готовы помочь Украине починить повреждённые ударами ВС России комплексы Patriot

США готовы помочь Украине починить комплексы Patriot, попавшие под ракетные удары ВС России, но сначала нужно оценить масштаб ущерба, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Чиновник подчеркнул, что пока он не может подтвердить данные о поражении ЗРК.

«Вы знаете, например, с гаубицами... многие из них были повреждены или лишь выведены из строя в результате боевых действий. Некоторые из них можно было отремонтировать [на месте], некоторые мы помогли отремонтировать за пределами Украины», — цитирует Кирби ТАСС.

Если системе Patriot нанесён ущерб, требующий ремонта за пределами Украины, то США помогут Киеву в этом, сказал он.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства.

Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Вашингтон оценивает степень повреждений ракетного комплекса, чтобы понять, возможен ли ремонт или же систему необходимо снять с эксплуатации.