Противник вытесняется к западным окраинам: Минобороны РФ рассказало о ходе боевых действий в Артёмовске

Российские силы вытесняют бойцов ВСУ к западным окраинам Артёмовска, сообщили в Минобороны РФ. Поддержку штурмовым отрядам оказывает оперативно-тактическая авиация, а также ракетные войска и артиллерия, выполнившие 48 огневых задач в районе города. Общие потери украинских войск на Донецком направлении составили более 450 украинских боевиков и наёмников. Кроме того, средства ПВО за минувшие сутки перехватили один управляемый реактивный снаряд GLSDB и четыре ракеты, выпущенные из РСЗО HIMARS.

В Министерстве обороны России сообщили, что на Донецком направлении основные усилия в боевых действиях были сконцентрированы в районе Артёмовска.

«Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артёмовска и вытеснению противника к западным окраинам населённого пункта. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения воздушно-десантных войск», — говорится в информационной сводке.

В оборонном ведомстве пояснили, что авиационную и огневую поддержку наступательных действий оказывают ракетные войска и артиллерия Южной группировки войск, а также оперативно-тактическая авиация.

«За прошедшие сутки в этих целях в районе города Артёмовска авиацией совершенно 11 самолёто-вылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач», — пояснил Конашенков.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин также указал, что бойцы ВСУ пытаются удержаться в западной части Артёмовска. Накануне он также сообщал, что более 75% территории города находится под контролем российских сил.

При этом, по данным Telegram-канала «Военная хроника», подразделения ВСУ готовятся к отступлению из Артёмовска. Указывается, что командиры взводов и рот докладывают командованию о скором фактическом окружении населённого пункта российскими силами.

Бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются к ж/д вокзалу на западе Артёмовска

Обстановка на направлениях СВО

Как указали в Минобороны РФ, общие потери украинских войск за сутки на Донецком направлении составили более 450 военнослужащих и наёмников, три танка, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» ликвидированы до 30 украинских бойцов, один пикап, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до десяти украинских военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град».

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск уничтожены свыше 30 военных ВСУ, три танка, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

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На Краснолиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» ликвидированы более 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап, а также гаубица Д-30.

Помимо этого, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 97 районах.

Вдобавок были уничтожены радиолокатор наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300, склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

В свою очередь, средства противовоздушной обороны перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB.

Готовность к контрнаступлению ВСУ

Подразделения российских ВС готовы к контрнаступлению киевского режима на любом из направлений. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1» советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Мы готовы, у нас достаточно эшелонированная оборона, готовы силы и средства. И я так думаю, что на всех предполагаемых направлениях этого наступления мы достаточно готовы к нему», — цитирует его РИА Новости.