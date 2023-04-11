Аналитик Мезюхо: в экспертном сообществе недооценивали степень безумства политиков Украины

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал заявление бывшего советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича, о том, что Украина может создать ядерное оружие за девять месяцев в случае необходимости.

«Я думаю, что сам Запад не заинтересован в том, чтобы Украина становилась ядерной державой. Вместе с тем, я думаю, мы должны признать, что долгое время в российском экспертном сообществе недооценивали степень безумства украинских политиков», — заявил политолог.

Он напомнил, что ранее появлялась информация о планах Украины по созданию так называемой грязной бомбы.

При этом Мезюхо подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский — «безумец, который хотел бы и дальше занимать пост главы государства».

«Он понимает, что его грядущая попытка по так называемому контрнаступлению провалится, и, когда это произойдёт, он может пойти на самые опасные шаги для удержания своей власти», — заключил собеседник RT.

Ранее Арестович заявил, что Украина может за девять месяцев создать ядерное оружие.

23 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные беседы с коллегами из Турции и Франции Хулуси Акаром и Себастьяном Лекорню, а также с Беном Уоллесом и главой Пентагона Ллойдом Остином.

В разговоре с министрами Шойгу подчеркнул обеспокоенность в связи с возможной провокацией Киева с применением «грязной бомбы».

РИА Новости со ссылкой на источники сообщило, что киевские власти готовят на территории Украины провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.