Арестович заявил, что Украина может за девять месяцев создать ядерное оружие

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Украина может создать ядерное оружие за девять месяцев в случае необходимости.
Арестович заявил, что Украина может за девять месяцев создать ядерное оружие
  • globallookpress.com
  • © Evgen Kotenko/Keystone Press Agency

Об этом заявил бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

«Мы восстановить его можем в течение полгода — девяти месяцев», — приводит его слова издание «СТРАНА.ua».

При этом Арестович отметил, что Киев не пойдёт на такой шаг, потому что это будет нарушением договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс пока не наблюдает изменений в размещении ядерного оружия России.

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что на территории Белоруссии к 1 июля будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

Председатель постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных заявил, что размещение российского тактического ядерного оружия на территории республики — это мера сдерживания.

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