В Минске назвали размещение ядерного оружия в Белоруссии мерой сдерживания
«Мы говорим любым возможным агрессорам: если вы посягнёте на нашу территорию силовым способом, мы сможем нанести вам непоправимый ущерб, ущерб неприемлемый», — цитирует его Интерфакс.
По словам Савиных, размещение ядерного оружия в республике — разумный шаг. Он также отметил, что политика государства направлена на обеспечение безопасности, и Минск должен был пойти на этот шаг, чтобы обезопасить себя от нападок со стороны НАТО.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае необходимости он договорится с российским лидером Владимиром Путиным о размещении в республике стратегического ядерного оружия.
Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что возможное размещение тактических ядерных боезарядов на территории Белоруссии является вынужденной реакцией на угрозы нацбезопасности.
Эксперт Кейр Джайлз в материале для CNN заявил, что решение российского лидера Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии помогло удержать Запад от полноценной поддержки Украины.