Лукашенко: надо будет — с Путиным договоримся ввезти в Белоруссию стратегическое оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае необходимости он договорится с российским лидером Владимиром Путиным о размещении в республике стратегического ядерного оружия. Об этом он сказал, обращаясь с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

«Надо будет — мы с Путиным решим и введём сюда [в Белоруссию] и стратегическое оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, там за границей, они пытаются взорвать нас изнутри и извне», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что в западных странах должны понимать, что белорусский и российский лидеры ни перед чем не остановятся, защищая свои страны и народы.

Президент России ранее заявил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва надеется, что в НАТО адекватно оценивают серьёзность ситуации с планами размещения Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии.