Лукашенко: надо будет — с Путиным договоримся ввезти в Белоруссию стратегическое оружие

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае необходимости он договорится с российским лидером Владимиром Путиным о размещении в республике стратегического ядерного оружия. Об этом он сказал, обращаясь с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.
Лукашенко: надо будет — с Путиным договоримся ввезти в Белоруссию стратегическое оружие
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

«Надо будет — мы с Путиным решим и введём сюда [в Белоруссию] и стратегическое оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, там за границей, они пытаются взорвать нас изнутри и извне», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что в западных странах должны понимать, что белорусский и российский лидеры ни перед чем не остановятся, защищая свои страны и народы.

Президент России ранее заявил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва надеется, что в НАТО адекватно оценивают серьёзность ситуации с планами размещения Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить