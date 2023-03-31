Лукашенко: надо будет — с Путиным договоримся ввезти в Белоруссию стратегическое оружие
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«Надо будет — мы с Путиным решим и введём сюда [в Белоруссию] и стратегическое оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, там за границей, они пытаются взорвать нас изнутри и извне», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что в западных странах должны понимать, что белорусский и российский лидеры ни перед чем не остановятся, защищая свои страны и народы.
Президент России ранее заявил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва надеется, что в НАТО адекватно оценивают серьёзность ситуации с планами размещения Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии.