Рябков: Россия надеется на понимание НАТО серьёзности ситуации с ТЯО в Белоруссии
- РИА Новости
Его заявление приводит РИА Новости.
По словам Рябкова, «создана инфраструктура, достигнуты договорённости с Белоруссией, организованы соответствующие мероприятия».
Он отметил, что «план есть, будут созданы необходимые хранилища».
Замглавы МИД России добавил, что в Москве «надеются, что серьёзность ситуации адекватно оценивается натовскими функционерами».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.