Рябков: Россия надеется на понимание НАТО серьёзности ситуации с ТЯО в Белоруссии

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва надеется, что в НАТО адекватно оценивают серьёзность ситуации с планами размещения Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии.
Рябков: Россия надеется на понимание НАТО серьёзности ситуации с ТЯО в Белоруссии
  • РИА Новости

Его заявление приводит РИА Новости.

По словам Рябкова, «создана инфраструктура, достигнуты договорённости с Белоруссией, организованы соответствующие мероприятия».

Он отметил, что «план есть, будут созданы необходимые хранилища».

Замглавы МИД России добавил, что в Москве «надеются, что серьёзность ситуации адекватно оценивается натовскими функционерами».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

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