Рябков: Россия надеется на понимание НАТО серьёзности ситуации с ТЯО в Белоруссии

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва надеется, что в НАТО адекватно оценивают серьёзность ситуации с планами размещения Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии.

РИА Новости