CNN: решение Путина по ядерному оружию в Белоруссии сдержало Запад на Украине

Эксперт Кейр Джайлз в материале для CNN заявил, что решение российского лидера Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии помогло удержать Запад от полноценной поддержки Украины.

«Россия уже «применила» ядерное оружие, сделала это очень успешно, не запуская его в прямом смысле слова», — заявил он.

Джайлз добавил, что Путину удалось с помощью этого весомого аргумента помешать Вашингтону и ЕС «пойти до конца» в вопросе поставок военной техники Украине.

27 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва недоумевает в связи с неадекватной реакцией Запада на развитие взаимодействия с Минском в военной ядерной сфере.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае необходимости он договорится с российским лидером Владимиром Путиным о размещении в республике стратегического ядерного оружия.