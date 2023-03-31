CNN: решение Путина по ядерному оружию в Белоруссии сдержало Запад на Украине
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«Россия уже «применила» ядерное оружие, сделала это очень успешно, не запуская его в прямом смысле слова», — заявил он.
Джайлз добавил, что Путину удалось с помощью этого весомого аргумента помешать Вашингтону и ЕС «пойти до конца» в вопросе поставок военной техники Украине.
27 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва недоумевает в связи с неадекватной реакцией Запада на развитие взаимодействия с Минском в военной ядерной сфере.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае необходимости он договорится с российским лидером Владимиром Путиным о размещении в республике стратегического ядерного оружия.