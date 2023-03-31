CNN: решение Путина по ядерному оружию в Белоруссии сдержало Запад на Украине

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Эксперт Кейр Джайлз в материале для CNN заявил, что решение российского лидера Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии помогло удержать Запад от полноценной поддержки Украины.
CNN: решение Путина по ядерному оружию в Белоруссии сдержало Запад на Украине
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Россия уже «применила» ядерное оружие, сделала это очень успешно, не запуская его в прямом смысле слова», — заявил он.

Джайлз добавил, что Путину удалось с помощью этого весомого аргумента помешать Вашингтону и ЕС «пойти до конца» в вопросе поставок военной техники Украине.

27 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва недоумевает в связи с неадекватной реакцией Запада на развитие взаимодействия с Минском в военной ядерной сфере.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае необходимости он договорится с российским лидером Владимиром Путиным о размещении в республике стратегического ядерного оружия.

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