МИД: Москва недоумевает из-за реакции Запада на развитие военного сотрудничества с Минском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва недоумевает в связи с неадекватной реакцией Запада на развитие взаимодействия с Минском в военной ядерной сфере.

Комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Также в МИД с озабоченностью восприняли призывы к расширению географии складирования американских ядерных бомб в Европе с продвижением к рубежам Союзного государства.

По словам Захаровой, российская сторона оставляет за собой право предпринимать необходимые дополнительные меры по обеспечению безопасности страны и её союзников.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

Украина попросила Британию, Францию, США и Китай отреагировать на планы России построить в Белоруссии хранилище тактического ядерного оружия.

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС готов ввести новые санкции при размещении Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии.