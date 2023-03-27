МИД: Москва недоумевает из-за реакции Запада на развитие военного сотрудничества с Минском
Комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Также в МИД с озабоченностью восприняли призывы к расширению географии складирования американских ядерных бомб в Европе с продвижением к рубежам Союзного государства.
По словам Захаровой, российская сторона оставляет за собой право предпринимать необходимые дополнительные меры по обеспечению безопасности страны и её союзников.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.
Украина попросила Британию, Францию, США и Китай отреагировать на планы России построить в Белоруссии хранилище тактического ядерного оружия.
Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС готов ввести новые санкции при размещении Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии.