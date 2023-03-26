ЕС назвал планы Белоруссии по размещению ядерного оружия безответственной эскалацией

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов ввести новые санкции в случае размещения Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии.

«Белоруссия ещё может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями», — написал он в Twitter.

Боррель назвал размещение Белоруссией у себя российского ядерного оружия «эскалацией и угрозой европейской безопасности».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя блока сообщило, что НАТО внимательно следит за ситуацией, после того как президент России Владимир Путин объявил о решении построить хранилище для российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

Путин сообщил, что Россия уже передала Белоруссии комплекс «Искандер», способный быть носителем ядерного оружия.