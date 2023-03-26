Украина просит Запад и Китай отреагировать на планы России по тактическому ядерному оружию
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«Украина ожидает эффективных действий по противодействию ядерной угрозе Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции. С этой целью требуем немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН», — цитирует украинский МИД ТАСС.
Как ранее заявил президент России Владимир Путин, к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.
Он также подчеркнул, что России есть чем ответить на поставки Западом киевскому режиму снарядов с обеднённым ураном.