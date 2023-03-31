Постпред Белоруссии при ООН: размещение ТЯО России в стране является реакцией на угрозы

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что возможное размещение тактических ядерных боезарядов на территории Белоруссии является вынужденной реакцией на угрозы нацбезопасности.

Соответствующее заявление он сделал, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

«Возможное — я подчеркиваю, возможное — размещение тактических ядерных боезарядов на территории Беларуси также является исключительной и вынужденной реакцией на вызовы и риски национальной безопасности, стоящие перед Республикой Беларусь», — цитирует его ТАСС.

Аналогичной ситуацией, по его словам, является и обучение российской стороной белорусских пилотов, способных управлять самолётами, несущими специфические боеприпасы, а также соответствующая модернизация таких самолётов.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в Европе уже размещено до 150 единиц тактического ядерного оружия США.