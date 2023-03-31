Постпред Белоруссии при ООН: размещение ТЯО России в стране является реакцией на угрозы
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Соответствующее заявление он сделал, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
«Возможное — я подчеркиваю, возможное — размещение тактических ядерных боезарядов на территории Беларуси также является исключительной и вынужденной реакцией на вызовы и риски национальной безопасности, стоящие перед Республикой Беларусь», — цитирует его ТАСС.
Аналогичной ситуацией, по его словам, является и обучение российской стороной белорусских пилотов, способных управлять самолётами, несущими специфические боеприпасы, а также соответствующая модернизация таких самолётов.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в Европе уже размещено до 150 единиц тактического ядерного оружия США.