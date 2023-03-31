Небензя: в Европе уже размещено до 150 единиц тактического ядерного оружия США

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в Европе уже размещено до 150 единиц тактического ядерного оружия США.

Об этом он сказал на заседании Совета Безопасности ООН по размещению тактического ядерного оружия России в Белоруссии.

«По различным оценкам, в рамках сотрудничества стран НАТО в Европе в ядерной сфере уже может быть размещено около 100—150 американских тактических ядерных бомб», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Небензя подчеркнул, что модернизация соответствующих запасов, а также потенциальных носителей ядерного оружия лишь набирает обороты.

Ранее на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского появилась петиция с предложением разместить на территории государства ядерное оружие.

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