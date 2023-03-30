На сайте президента Украины появилась петиция о размещении ядерного оружия

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением разместить на территории государства ядерное оружие.

«Украина имеет... право на восстановление ядерного статуса, получив статус ядерной державы... Украине не обязательно обладать ядерным оружием, но она имеет право им пользоваться для защиты своего территориального суверенитета», — говорится в тексте предложения.

Петицию подписали более 140 человек, у автора инициативы есть ещё 92 дня, чтобы собрать 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения документа Зеленским.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия уже передала Белоруссии комплекс «Искандер», способный быть носителем ядерного оружия.

Глава государства подчеркнул, что ни Россия, ни США своим союзникам не передают ядерного оружия.

По словам Путина, Москва делает всё то же, что и Вашингтон в течение десятилетий, — речь идёт о подготовке носителей и об обучении экипажей.

Генсек СНГ Сергей Лебедев назвал необоснованной шумиху на Западе вокруг российского ядерного оружия.