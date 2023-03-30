Генсек СНГ назвал необоснованной шумиху на Западе вокруг российского ядерного оружия

Шумиха на Западе вокруг размещения российского ядерного оружия в Белоруссии не является обоснованной, заявил генсек Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев.

«Я считаю, что эта шумиха, которая поднята на Западе, необоснованная», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия уже передала Белоруссии комплекс «Искандер», способный быть носителем ядерного оружия.

Глава государства подчеркнул, что ни Россия, ни США своим союзникам не передаёт ядерного оружия.

По словам Путина, Москва делает всё то же, что и Вашингтон в течение десятилетий, — речь идёт о подготовке носителей и обучении экипажей.