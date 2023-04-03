Столтенберг: НАТО пока не наблюдает изменений в размещении ядерного оружия России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс пока не наблюдает изменений в размещении ядерного оружия России. Он также добавил, что НАТО не позволит себя запугать и продолжит поддерживать Украину.

«НАТО сохраняет бдительность, мы внимательно следим за тем, что делает Россия, но до сих пор мы не наблюдали каких-либо изменений в позиционировании российского ядерного оружия, которое потребовало бы изменения нашего ядерного позиционирования», — цитирует его РИА Новости.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил отменить основополагающий акт между Россией и НАТО, который был подписан в 1997 году.