Столтенберг: НАТО пока не наблюдает изменений в размещении ядерного оружия России

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс пока не наблюдает изменений в размещении ядерного оружия России. Он также добавил, что НАТО не позволит себя запугать и продолжит поддерживать Украину.
Столтенберг: НАТО пока не наблюдает изменений в размещении ядерного оружия России
  • AP

«НАТО сохраняет бдительность, мы внимательно следим за тем, что делает Россия, но до сих пор мы не наблюдали каких-либо изменений в позиционировании российского ядерного оружия, которое потребовало бы изменения нашего ядерного позиционирования», — цитирует его РИА Новости.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил отменить основополагающий акт между Россией и НАТО, который был подписан в 1997 году.

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