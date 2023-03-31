Глава МИД Эстонии Рейнсалу предложил отменить основополагающий акт между Россией и НАТО

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил отменить основополагающий акт между Россией и НАТО, который был подписан в 1997 году.

Об этом информирует пресс-служба ведомства республики.

«Пора отменить базовый акт отношений между НАТО и Россией, потому что ни о каком сотрудничестве с Россией не может быть и речи», — цитирует его РИА Новости.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что миротворцы НАТО, если их решат отправить на Украину без согласия Москвы, будут законной целью России.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО фактически воюет на стороне Киева, альянсу уже некуда глубже втягиваться в конфликт.