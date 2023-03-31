Медведев заявил, что миротворцы НАТО на Украине будут законной целью России

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что миротворцы НАТО, если их решат отправить на Украину без согласия Москвы, будут законной целью России.
Медведев заявил, что миротворцы НАТО на Украине будут законной целью России
  • РИА Новости

Об этом Медведев написал в своём Telegram-канале.

По его словам, истинные намерения стран НАТО заключаются в установлении на линии соприкосновения на Украине выгодного им мира с позиции силы, а также введении своих «миротворческих» войск.

Зампред Совбеза заявил, что «миротворцы» НАТО просто собираются вступить в конфликт на стороне украинских войск и довести ситуацию до точки невозврата, развязав третью мировую войну.

Медведев добавил, что такие «миротворцы» — прямые враги для России.

«Они будут законной целью для наших вооружённых сил, если разместятся на передовой без согласия России с оружием в руках и будут напрямую угрожать нам. И тогда эти «миротворцы» должны быть безжалостно уничтожены», — написал он.

Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее предупредил, что страны ЕС близки к обсуждению гипотетической возможности отправки «войск некоего миротворческого типа» на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасной дискуссию в Евросоюзе о возможности отправки миротворцев на Украину.

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