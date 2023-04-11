Штурмовые отряды ведут бои за центральную часть Артёмовска, тесня противника к окраине

Штурмовые отряды «Вагнера» ведут бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска (Бахмута), сообщило Минобороны России.

«Штурмовые отряды «Вагнер» продолжают бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам населённого пункта. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск», — сказали в российском Минобороны.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в районе Артёмовска совершенно 11 самолётовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что украинские войска пытаются удержаться в западной части Артёмовска за железнодорожными путями.

Он также сообщил, что более 75% территории Артёмовска находится под контролем российских сил.

Военкор RT Arabic Мохаммад Кассаб рассказал, как бойцы Группы Вагнера не дают ВСУ закрепиться в западной части Артёмовска в ДНР.