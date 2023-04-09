Военкор RT рассказал, как бойцы «Вагнера» не дают ВСУ закрепиться на западе Артёмовска
- РИА Новости
В своём сюжете Кассаб напомнил, что Артёмовск находится в центре внимания СМИ. По его словам, подразделения «Вагнера» делают всё для освобождения этого района.
«Считаные метры отделяют нас от украинских войск, которые пытаются закрепиться в западной части города после того, как российский флаг и флаг Группы Вагнера были подняты над зданием городской администрации», — сказал корреспондент.
Он отметил, что ВСУ терпят постоянные поражения от российских сил.
Как рассказал один из российских бойцов, бои идут постоянно.
«Обстановка по-прежнему тяжёлая, бои идут за каждый дом, за каждый укреп. Многоэтажные строения — это ещё сильнее укреп, чем был частный сектор. А так, каждый день продолжаем движение, каждый день забираем позицию за позицией. Продвигаемся вперёд», — заявил боец Группы Вагнера.
Он добавил, что украинская сторона сделала Артёмовск «очень медийным».
«И тут узел, от которого мы можем оттолкнуться дальше», — сказал военный.
8 апреля сообщалось, что украинские военные выбиты из укрепрайона на юго-западе Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике.
Боец Группы Вагнера отмечал, что их формирование постепенно продвигается от центра города к западным кварталам.