Военкор RT рассказал, как бойцы «Вагнера» не дают ВСУ закрепиться на западе Артёмовска

Военкор RT Arabic Мохаммад Кассаб рассказал, как бойцы Группы Вагнера не дают ВСУ закрепиться в западной части Артёмовска (Бахмута) в ДНР.

В своём сюжете Кассаб напомнил, что Артёмовск находится в центре внимания СМИ. По его словам, подразделения «Вагнера» делают всё для освобождения этого района.

«Считаные метры отделяют нас от украинских войск, которые пытаются закрепиться в западной части города после того, как российский флаг и флаг Группы Вагнера были подняты над зданием городской администрации», — сказал корреспондент.

Он отметил, что ВСУ терпят постоянные поражения от российских сил.

Как рассказал один из российских бойцов, бои идут постоянно.

«Обстановка по-прежнему тяжёлая, бои идут за каждый дом, за каждый укреп. Многоэтажные строения — это ещё сильнее укреп, чем был частный сектор. А так, каждый день продолжаем движение, каждый день забираем позицию за позицией. Продвигаемся вперёд», — заявил боец Группы Вагнера.

Он добавил, что украинская сторона сделала Артёмовск «очень медийным».

«И тут узел, от которого мы можем оттолкнуться дальше», — сказал военный.

8 апреля сообщалось, что украинские военные выбиты из укрепрайона на юго-западе Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике.

Боец Группы Вагнера отмечал, что их формирование постепенно продвигается от центра города к западным кварталам.