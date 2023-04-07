РИА Новости: бойцы Группы Вагнера продвигаются из центра Артёмовска к западным кварталам

Группа Вагнера постепенно продвигается от центра Артёмовска (Бахмута) к западным кварталам города, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца ЧВК.

В беседе с агентством военный сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» находятся рядом с районной администрацией Артёмовска, которая отвечала за центральный район города, но не является главным.

«Чуть дальше на север, в паре домов от нас, находится главная администрация, она также под нашим контролем», — сказал он.

Как утверждается, украинские военные при отходе подорвали здание администрации города и несколько других домов в центре. Например, здание налоговой инспекции «сложилось», потому что его взорвали изнутри.

Таким образом ВСУ пытаются сделать так, чтобы господствующие высоты не доставались российским силам, пишет агентство. В ЧВК отметили, что штурмовать центр было тяжеловато.

«Была тяжёлая задача — взять одну из высоток. Как только за неё зацепились, стало уже гораздо проще», — сказал боец.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сообщил, что украинские военные не уходят из Артёмовска (Бахмута). По его словам, у ВСУ организована оборона внутри города.