Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин опроверг сообщения об отходе ВСУ из Артёмовска

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что украинские военные не уходят из Артёмовска (Бахмута). По его словам, у ВСУ организована оборона внутри города.

«Надо сказать чётко, что противник никуда не уходит. У них организована оборона внутри города, сначала по железной дороге, затем в районе многоэтажек западного квартала города. Затем, когда они уйдут из Бахмута, мы полностью выдворим всех до последнего», — приводит пресс-служба его слова.

После выхода из Артёмовска украинские военные займут оборону в районе Часова Яра, уверен он.

«Поэтому ни о каком наступлении пока, я считаю, речи не идёт», — сказал Пригожин.

По мнению главы компании, важными для российских сил в данном случае являются вопросы защиты флангов, организации командования и снабжения боеприпасами.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее назвал ситуацию в Артёмовске самой сложной для Киева.

По оценкам советника врио главы ДНР Яна Гагина, в ходе боёв за Артёмовск ВСУ потеряли от 15 до 20 тыс. человек.

Как отметил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинские войска перебросили новые силы и средства ПВО в район Часова Яра, который находится рядом с Артёмовском.