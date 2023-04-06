Советник Пушилина заявил, что ВСУ потеряли в боях за Артёмовск от 15 до 20 тысяч человек

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В ходе боёв за Артёмовск ВСУ потеряли от 15 до 20 тыс. человек, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».
Советник Пушилина заявил, что ВСУ потеряли в боях за Артёмовск от 15 до 20 тысяч человек
  • AP

«В Артёмовске уже... оставлено от 15 до 20 тыс. военнослужащих Украины безвозвратно», — цитирует его ТАСС.

Российский министр обороны Сергей Шойгу ранее отметил, что армия России продолжает освобождать территорию Донбасса от украинских военных, боевые действия планомерно развиваются в районах Артёмовска и Авдеевки в ДНР.

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой назвал ситуацию в Артёмовске самой сложной для Киева.

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