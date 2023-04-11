Российская авиация совершила 11 вылетов за сутки в районе Артёмовска

В Минобороны России сообщили об 11 самолётовылетах авиации в районе Артёмовска за минувшие сутки.

«За прошедшие сутки в... районе города Артёмовска авиацией совершено 11 самолётовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач», — говорится в сообщении ведомства.

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ пытаются удержаться в западной части Артёмовска за ж/д путями.

Он также сообщил, что более 75% территории Артёмовска находится под контролем российских сил. Сейчас в западной части города идут ожесточённые бои, говорить о полном освобождении населённого пункта пока рано.