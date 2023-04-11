Пушилин рассказал, что ВСУ пытаются удержаться в западной части Артёмовска за ж/д путями

Украинские войска пытаются удержаться в западной части Артёмовска (Бахмута) в ДНР за железнодорожными путями, заявил врио главы республики Денис Пушилин.

«Артёмовск: здесь уже западная часть, уже за ж/д путями, там противник ещё удерживается», — заявил он в эфире «Соловьёв LIVE».

Ранее Пушилин рассказал, что российские военные серьёзно продвигаются в районе Авдеевки в ДНР.

Он также сообщил, что более 75% территории Артёмовска находится под контролем российских сил. Сейчас в западной части города идут ожесточённые бои, говорить о полном освобождении населённого пункта пока рано.