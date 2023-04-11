ВС России уничтожили радиолокатор украинской С-300 в Запорожской области

Авиация и артиллерия российских военнослужащих уничтожила радиолокатор украинской С-300.

Об этом заявили в Минобороны России.

«В районе населённого пункта Миролюбовка Запорожской области вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего за сутки были нанесены поражения 74 артиллерийским подразделениям ВСУ.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили пункты управления 125-й и 126-й бригад теробороны ВСУ в ДНР и Херсонской области.