Противник понёс потери: МО РФ сообщило о пресечении попытки украинской ДРГ проникнуть в Брянскую область

Подразделения Западного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ пресекли попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ численностью более 15 боевиков на территорию РФ. Как сообщили в Минобороны, огнём артиллерии противнику было нанесено огневое поражение, в результате которого группа диверсантов, понеся потери, отошла на территорию Украины. Среди российских военнослужащих потерь нет.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о попытке проникновения украинской ДРГ на территорию Брянской области.

«Сегодня около 08:30 подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа совместно с пограничным нарядом Пограничного управления ФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ численностью более 15 боевиков на территорию Российской Федерации в районе населённого пункта Случовск Брянской области», — сообщил в ходе брифинга Конашенков.

По его словам, артиллеристы Западного военного округа нанесли противнику огневое поражение: «Диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет».

Ранее об этом инциденте сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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Стрельба ВСУ по своим

Украинские военные уничтожили под Авдеевкой собственных однополчан, сдавшихся в плен российским войскам, сообщили в Минобороны РФ.

«Киевский режим намеренно уничтожает своих военнослужащих артиллерийским огнём для пресечения попыток оставления занимаемых позиций и отступления под натиском российских войск. 5 апреля подразделения Южной группировки войск в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики вели активные действия по захвату опорного пункта противника», — заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в ходе боя командир подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился по открытому каналу радиосвязи к российскому командованию, заявив о добровольном сложении его подразделением численностью 14 человек оружия и желании сдаться. После этого были приостановлены боевые действия и полностью прекращён огонь. Сдавшихся украинских военных разместили в блиндаже до утра для последующего вывоза в тыл российской группировки.

«Ночью украинская артиллерия целенаправленно открыла шквальный огонь по блиндажу, где находились сдавшиеся украинские военнослужащие. Было выпущено около 300 крупнокалиберных снарядов. В результате намеренного удара артиллерии ВСУ все 14 сложивших оружие украинских военнослужащих были убиты», — подчеркнул Конашенков.

Ранее Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным рассказал об этом инциденте. По его словам, киевский режим действует в отношении украинских граждан «цинично и жестоко».

Сводка СВО

Официальный представитель Минобороны РФ сообщил о ситуации в зоне проведения специальной военной операции.

На Купянском направлении пресечены действия трёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Также за сутки уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

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На Краснолиманском направлении ликвидированы до 80 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», самоходная миномётная установка «Нона», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении подверглись уничтожению более 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Вдобавок возле Сергеевки (ДНР) уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 107-й реактивной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами пресечена попытка штурмовой группы ВСУ контратаковать в направлении населённых пунктов Водяное и Никольское (ДНР). За сутки потери противника составили до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены до 20 боевиков ВСУ, два автомобиля и самоходная гаубица «Акация».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128 районах. Кроме того, поражён пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ возле Авдеевки (ДНР).

Средствами противовоздушной обороны перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.