ВС России нанесли поражение подразделениям противника на Купянском направлении

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В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли поражение подразделениям противника на Купянском направлении.
ВС России нанесли поражение подразделениям противника на Купянском направлении
  • РИА Новости

«На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Двуречная, Песчаное и Масютовка Харьковской области», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что российские войска вместе с подразделениями российской пограничной службы пресекли попытку диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков проникнуть в Брянскую область.

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