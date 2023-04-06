ВС России нанесли поражение подразделениям противника на Купянском направлении

В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли поражение подразделениям противника на Купянском направлении.

«На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Двуречная, Песчаное и Масютовка Харьковской области», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что российские войска вместе с подразделениями российской пограничной службы пресекли попытку диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков проникнуть в Брянскую область.