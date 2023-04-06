ВС России и пограничники пресекли попытку украинской ДРГ проникнуть в Брянскую область

В Минобороны России заявили, что российские войска вместе с подразделениями российской пограничной службы пресекли попытку диверсионно-разведывательной группы украинских террористов проникнуть в Брянскую область.

РИА Новости

«Пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы численностью более 15 боевиков. В ходе боестолкновения огнём артиллерии Западного военного округа противнику нанесено поражение», — говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что ДРГ была рассеяна и, понеся потери, отошла обратно. Потерь среди российских военнослужащих нет. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) проникнуть на территорию России.