ВС России и пограничники пресекли попытку украинской ДРГ проникнуть в Брянскую область

Короткая ссылка
В Минобороны России заявили, что российские войска вместе с подразделениями российской пограничной службы пресекли попытку диверсионно-разведывательной группы украинских террористов проникнуть в Брянскую область.
ВС России и пограничники пресекли попытку украинской ДРГ проникнуть в Брянскую область
  • РИА Новости

«Пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы численностью более 15 боевиков. В ходе боестолкновения огнём артиллерии Западного военного округа противнику нанесено поражение», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что ДРГ была рассеяна и, понеся потери, отошла обратно. Потерь среди российских военнослужащих нет.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) проникнуть на территорию России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить