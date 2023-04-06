«Цинично и жестоко»: Путин сообщил об уничтожении ВСУ попавших в плен украинских военных

Россия в ходе специальной военной операции на Украине столкнулась с режимом, который ведёт себя жестоко по отношению к своим гражданам, отметил Владимир Путин. По его словам, накануне ему доложили, что ВСУ выпустили около 300 снарядов по местности, где сдались в плен 14 украинских бойцов, ликвидировав всех своих военнослужащих. Как подчеркнул Путин, необходимо отодвинуть украинских военных на расстояние, с которого они не смогут наносить ущерб.

Киевский режим проявляет жестокость не только к российским военнослужащим, но и к украинским. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

«Вот вчера доложили: на одном из участков соприкосновения 14, по-моему, человек, военнослужащих украинской армии, сдались в плен. Было уже поздно, наши остались с ними там, несколько человек (даже не охраняли), чтобы потом сегодня с утра вывести их из зоны боевых действий. 300 снарядов противник положил в одно место, уничтожил всех своих военнослужащих! К сожалению, и наши ребята пострадали», — сказал Путин.

По его словам, российская сторона столкнулась с режимом, который ведёт себя безжалостно по отношению к собственным гражданам: «Ведут себя в высшей степени цинично и жестоко».

«Поэтому наша задача, конечно, отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб», — добавил глава государства.

В свою очередь, Денис Пушилин рассказал, что после усиления расчётов ПВО число обстрелов со стороны Украины уменьшилось примерно в два раза. При этом сложная ситуация сохраняется в Петровском и Куйбышевском районах.

«На последней встрече с вами мы это обсуждали. Я просил, к вам обращался по поводу усиления ПВО и контрбатарейной работы. Это было сделано. Я вам скажу: обстрелы уменьшились (по той статистике, которая у нас есть) примерно в два раза», — пояснил Пушилин.

Напомним, что в декабре 2022 года Владимир Путин принял Дениса Пушилина в Кремле. На этой встрече врио главы ДНР попросил президента России способствовать усилению системы ПВО в республике.

ЛНР, Херсонская и Запорожская области

Кроме того, 6 апреля Владимир Путин провёл встречи с временно исполняющими обязанности главами Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

Леонид Пасечник сообщил, что в ЛНР на сегодняшний день относительно стабильная, контролируемая, но напряжённая ситуация, при этом украинские военные стали реже обстреливать территорию республики.

В ответ на это Путин заметил: «Не до этого им сейчас».

Владимир Сальдо предложил создать в Херсонской области агропромышленный кластер на основе государственно-частного партнёрства, который включил бы в себя переработку, хранение и дальнейшую транспортировку продукции. По его словам, сумма вложений составит около 25 млрд рублей, которые окупятся в ближайшие два года.

«Очень хорошо. И для России в целом очень полезно, а для Херсонской области — вдвойне, втройне, поскольку это основной вид производства. Хорошо, обязательно поможем», — заявил Путин.

С Евгением Балицким глава государства обсудил вопросы транспортной инфраструктуры.

© Пресс-служба президента России

5 апреля под руководством Владимира Путина прошло заседание Совета безопасности РФ, на которое также были приглашены руководители новых регионов страны.

Глава государства отметил необходимость как можно быстрее интегрировать земли Донбасса, Новороссии в экономическое, правовое и образовательное пространство России.

Он констатировал, что обстановка в этих регионах остаётся напряжённой.

«Киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан. Никого не жалеют, подвергают города и посёлки ракетным ударам, артиллерийским, миномётным обстрелам. Регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов», — сказал Владимир Путин.

Он также указал на наличие оснований, позволяющих утверждать, что «в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран — западных спецслужб».

«И что хочу особо подчеркнуть: противник использует для запугивания людей своё недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские и другие радикальные группировки. Здесь действовать нужно жёстко и эффективно. Контроль за ситуацией должен быть надёжно обеспечен», — добавил президент.