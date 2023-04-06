Врио главы ДНР Пушилин заявил, что в республике усилена работа систем ПВО

Работа систем ПВО в ДНР была усилена, обстрелы со стороны украинской армии уменьшились примерно в два раза, сообщил врио главы республики Денис Пушилин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«В повестке сейчас основные для нас вопросы, связанные с обстрелами. Как раз на последней встрече с вами мы обсуждали, я к вам обращался по поводу усиления ПВО и контрбатарейной работы. Это было сделано. Я вам скажу, обстрелы уменьшились, по той статистике, которая у нас есть, в два раза примерно», — сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что сложные районы в Донецке ещё остаются.

20 декабря 2022 года Пушилин в ходе встречи с Путиным попросил усилить системы ПВО в ДНР в связи с участившимися обстрелами ВСУ.