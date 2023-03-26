В результате действий Южной группировки войск: ВСУ за сутки потеряли более 200 военных на Донецком направлении СВО

Украинский вертолёт Ми-8 был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Димитров (ДНР), сообщили в Минобороны РФ. Наряду с этим средствами ПВО перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожено 14 украинских беспилотников. Кроме того, на Донецком направлении за сутки уничтожены более 200 украинских военнослужащих и почти два десятка единиц боевой техники противника, в том числе самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В Донецкой Народной Республике российские ВКС сбили вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Димитров Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сводке ведомства.

При этом средствами ПВО перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожены 14 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Наряду с этим оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил РФ нанесено поражение 84 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128 районах.

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Также в Минобороны рассказали о ситуации на направлениях спецоперации.

Так, на Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами армейской авиации и артиллерии уничтожены более 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре пикапа в районах населённых пунктов Стельмаховка (ЛНР), Двуречная, Степовая Новоселовка, Табаевка и Синьковка (Харьковская область).

Вдобавок, возле н.п. Лукьянцы (Харьковская область) поражён склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщал, что в течение суток на Купянском направлении было уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

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На Краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, тяжёлых огнемётных систем и огнём артиллерии группировки войск «Центр» уничтожены до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Д-30 в районах н.п. Червоная Диброва, Невское (ЛНР), Серебрянка и Григоровка (ДНР).

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены более 200 украинских военнослужащих, девять боевых бронированных машин, два пикапа, две гаубицы «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, в районе Краматорска (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях общие потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

На Херсонском направлении ликвидированы до 20 украинских военнослужащих, самоходная гаубица «Акация», а также одна артиллерийская система М777 производства США.

Наёмники в зоне СВО

Наибольшая концентрация иностранных наёмников по-прежнему наблюдается на Артёмовском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Подавляющее большинство иностранцев стараются держаться на относительно безопасном удалении от российских сил, предпочитая вторую или третью линию обороны», — цитирует его ТАСС.

По его словам, так называемые новобранцы в рядах «солдат удачи» нередко погибают одними из первых.

Ранее издание New York Times сообщало, что украинский «Иностранный легион» сейчас состоит из около 1,5 тыс. человек. При этом многие американские наёмники не имеют военного опыта, конфликтуют друг с другом и занимаются мошенничеством.

В свою очередь, американский военный Ноктис Дрейвен призвал наёмников из США не принимать участия в конфликте на Украине на стороне украинской армии.