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В результате действий группировки «Южная»: в МО РФ заявили об уничтожении более 155 военных ВСУ на Донецком направлении

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Сергей Гусаров
На Донецком направлении СВО действиями группировки войск «Южная» за сутки уничтожены более 155 украинских военнослужащих. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ещё свыше 85 военных ВСУ ликвидированы на Краснолиманском направлении.
В результате действий группировки «Южная»: в МО РФ заявили об уничтожении более 155 военных ВСУ на Донецком направлении
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Российские военные на Донецком направлении СВО уничтожили более 155 военнослужащих ВСУ за минувшие сутки, заявили в Минобороны РФ.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск уничтожены более 155 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-30», — сказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным Минобороны, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Новомихайловка (Донецкая Народная Республика). Общие потери противника на данных направлениях составили до 70 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-30.

В свою очередь, на Херсонском направлении уничтожены до 35 украинских военных, десять автомобилей, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На Купянском направлении ударами авиации и артиллерии группировки войск «Западная» поражены подразделения ВСУ, расположенные в районах населённых пунктов Харьковской области. Противник потерял до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

  • Сводка Минобороны РФ о ходе специальной военной операции на Украине

На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений группировки «Центр» поражены живая сила и техника противника, располагавшиеся на территории Донецкой и Луганской народных республик. За сутки уничтожены свыше 85 военнослужащих ВСУ, два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубица Д-20. По данным Минобороны РФ, авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ в течение прошедших суток поразили 76 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 112 районах.

Кроме того, средства противовоздушной обороны перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также одну противорадиолокационную ракету HARM. Наряду с этим уничтожено 11 беспилотников противника.

Группировка «Восток»

В пресс-центре группировки «Восток» рассказали подробности о работе российских военных на ряде направлений.

Как заявил представитель пресс-центра, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства уничтожена на Южно-Донецком направлении при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Кроме того, на Запорожском направлении при помощи беспилотников «Орлан» вскрыты и уничтожены склад боеприпасов и станция контрбатарейной борьбы американского производства с миномётным расчётом.

Помимо этого, в рамках контрбатарейной борьбы расчётом орудия «Гиацинт-Б» уничтожена гаубица противника на огневой позиции, обнаруженная при помощи автозвукометрического комплекса.

Репортажи военкоров RT с передовой

Военные корреспонденты RT продолжают освещать обстановку на передовой. Бойцы одного из подразделений ВС РФ рассказали военкору Валентину Горшенину о штурме населённого пункта.

По словам военного, серьёзные бои происходят в районе трёх расположенных неподалёку друг от друга населённых пунктов: Павловки, Никольского и Угледара. Как рассказал военнослужащий, их подразделение выдвинулось оказывать помощь и завершить штурм.

  • Сюжет военкора RT Валентина Горшенина

По его словам, контакт с противником был очень плотный: бывало, что украинские и российские военные находились в соседних друг от друга домах. 

«Каждый день дом за домом, улица за улицей смещались, продавливали, пока в определённый момент не достигли конечного рубежа», — сказал военный.

Кроме того, по его словам, бойцы в свободное от выполнения задач время улучшают свои навыки в различных областях.

«Группа не перестаёт готовиться даже в перерывах между задачами. Это обязательно занятия тактические. Это не то что указание сверху, мы сами работаем», — пояснил военный.

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