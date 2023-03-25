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ВС России перебросили подкрепление для штурма на Южно-Донецком направлении

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Российские бойцы перебросили подкрепление для штурма одного из населённых пунктов на Южно-Донецком направлении.
ВС России перебросили подкрепление для штурма на Южно-Донецком направлении
  • РИА Новости

Об этом военкору RT Валентину Горшенину рассказал один из военных.

«Три населённых пункта рядом расположены: Павловка, Никольское и крупный Угледар. Там серьёзные бои происходят… Наше подразделение выдвинулось оказывать помощь, додавить, завершить штурм», — рассказал он.

Военный рассказал, что в свободное от выполнения задач время бойцы улучшают свои навыки.

«Все уже хотят побыстрее показать всем, кто достигнет победы», — пояснил он.

Ранее командир 3-го батальона 2-го армейского корпуса с позывным Разведчик рассказал военкору RT Владу Андрице, что российские бойцы продвигаются на Северском направлении.

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