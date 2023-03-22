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Российские бойцы продвигаются на Северском направлении

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Командир 3-го батальона 2-го армейского корпуса с позывным Разведчик рассказал военкору RT Владу Андрице, что российские бойцы продвигаются на Северском направлении.

По его словам, их штурмовую группу не останавливает даже обстрел из миномётов и пулемётов.

«Против пулемёта не попрёшь же. Но тем не менее ребята идут, как вы видели сами на съёмках, преодолевают это всё, запрыгивают во вражеские окопы, ну а дальше — дело техники», — рассказал он.

Ситуацию осложняют вражеские «птички», иногда оснащённые сразу двумя гранатами.

Он также добавил, что у ВСУ во время боя стоят заградотряды, расстреливающие тех, кто бежит назад.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские ВС уничтожили на Херсонском направлении свыше 40 боевиков ВСУ и артиллерийскую систему М777.

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