Командир 3-го батальона 2-го армейского корпуса с позывным Разведчик рассказал военкору RT Владу Андрице, что российские бойцы продвигаются на Северском направлении.

По его словам, их штурмовую группу не останавливает даже обстрел из миномётов и пулемётов.

«Против пулемёта не попрёшь же. Но тем не менее ребята идут, как вы видели сами на съёмках, преодолевают это всё, запрыгивают во вражеские окопы, ну а дальше — дело техники», — рассказал он.

Ситуацию осложняют вражеские «птички», иногда оснащённые сразу двумя гранатами.

Он также добавил, что у ВСУ во время боя стоят заградотряды, расстреливающие тех, кто бежит назад.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские ВС уничтожили на Херсонском направлении свыше 40 боевиков ВСУ и артиллерийскую систему М777.