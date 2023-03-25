Многие американские наёмники на Украине не имеют военного опыта, конфликтуют друг с другом и занимаются мошенничеством.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«Многие... борются друг с другом... Некоторые зря потратили деньги», — говорится в сообщении.

Один американский наёмник рассказал, что солгал о своём военном опыте и с лёгкостью получил доступ к оружию.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что Киев использует иностранных наёмников в разведывательных группах на Купянском направлении.