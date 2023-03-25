Узнать больше

NYT: американские наёмники на Украине не имеют военного опыта и занимаются мошенничеством

Короткая ссылка
Многие американские наёмники на Украине не имеют военного опыта, конфликтуют друг с другом и занимаются мошенничеством.
NYT: американские наёмники на Украине не имеют военного опыта и занимаются мошенничеством
  • AP

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«Многие... борются друг с другом... Некоторые зря потратили деньги», — говорится в сообщении.

Один американский наёмник рассказал, что солгал о своём военном опыте и с лёгкостью получил доступ к оружию.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что Киев использует иностранных наёмников в разведывательных группах на Купянском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить