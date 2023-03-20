Марочко: ВСУ используют иностранных наёмников в разведгруппах на Купянском направлении

Киев использует иностранных наёмников в разведывательных группах на Купянском направлении. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Купянском направлении к 103-й бригаде территориальной обороны и 14-й отдельной механизированной бригаде ВФУ прикомандировали отдельные разведывательные группы», — приводит РИА Новости его слова.

Марочко добавил, что эти подразделения используются для прикрытия и сопровождения колонн во время переброски ВСУ резервов.

Ранее в ЛНР был обнаружен радиозонд, с помощью которого диверсанты передавали разведывательные данные о российских войсках.