Марочко: на Сватовско-Кременской участок прибывают прошедшие обучение в странах НАТО бойцы
- AP
Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На Сватовско-Кременской участок в аэромобильную 81-ю бригаду вооруженных формирований Украины прибывает пополнение, прошедшее обучение в странах НАТО», — цитирует его РИА Новости.
Марочко рассказал, что в настоящее время в бригаде ВСУ фиксируется «некомплект людей, который составляет порядка 40%».
Ранее в ЛНР был обнаружен радиозонд, с помощью которого диверсанты передавали разведывательные данные о российских войсках.
Также сообщалось, что у украинских военных практически не осталось возможностей для наступления в районе Сватова и Кременной.