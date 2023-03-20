Марочко: на Сватовско-Кременской участок прибывают прошедшие обучение в странах НАТО бойцы

К украинским десантникам на Сватовско-Кременском участке линии соприкосновения прибывает обучавшееся в НАТО пополнение.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Сватовско-Кременской участок в аэромобильную 81-ю бригаду вооруженных формирований Украины прибывает пополнение, прошедшее обучение в странах НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Марочко рассказал, что в настоящее время в бригаде ВСУ фиксируется «некомплект людей, который составляет порядка 40%».

Ранее в ЛНР был обнаружен радиозонд, с помощью которого диверсанты передавали разведывательные данные о российских войсках.

Также сообщалось, что у украинских военных практически не осталось возможностей для наступления в районе Сватова и Кременной.